DNS поднял цены на 30%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российская сеть магазинов электроники DNS подняла цены на 30% из-за высокого спроса среди покупателей. Об этом в пятницу сообщил директор компании Дмитрий Алексеев.

"Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста", - объяснил предприниматель в своем Telegram-канале.

Директор DNS выразил озабоченность, что новые технологические санкции могут сказаться на проблемах с поставками большого перечня товаров. В условиях роста курса и новых санкций "ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно", - добавил он.