Казахстанская фондовая биржа приостановила торги облигациями Минфина Украины

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Казахстанская фондовая биржа (KASE) с пятницы приостановила торги тремя видами международных облигаций Министерства финансов Украины. Об этом сообщила пресс-служба KASE.

"Казахстанская фондовая биржа уведомляет о том, что с 25 февраля 2022 года на KASE приостановлены торги следующими международными облигациями Министерства финансов Украины: XS1902171757 (сектор "государственные ценные бумаги", UA_01_2811); XS1303921214 (сектор "государственные ценные бумаги", UA_03_2209); XS1303921487 (сектор "государственные ценные бумаги", UA_04_2309)", - говорится в сообщении.

По данным биржи, торги указанными облигациями приостановлены на основании информации, размещенной на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, согласно которой принято решение с 24 февраля временно остановить размещение, оборот и выкуп всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета и системах клирингового учета лиц, осуществляющих клиринговую деятельность. Исключение сделано для операций, необходимых для осуществления Национальным банком Украины монетарной и денежно-кредитной политики и министерством финансов операций по обслуживанию государственного долга.

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