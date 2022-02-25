Глава кабмина Киргизии предложил странам ЕАЭС усилить обеспечение продбезопасности

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны активизировать усилия по обеспечению продовольственной безопасности входящих в состав союза государств. Об этом заявил в пятницу в Нур-Султане во время заседания Евразийского межправительственного совета глава киргизского кабмина Акылбек Жапаров.

"Нам необходимо приступить к реализации проектов в агропромышленной сфере с целью достижения продовольственной безопасности стран - участниц союза", - сказал он. По его словам, в рамках ЕАЭС необходимо переходить к расчетам в национальной валюте.

Как отметил Жапаров, внешние факторы также оказывают влияние на макроэкономические показатели в государствах - членах ЕАЭС. В частности, внешнеэкономическое давление на одно из них негативно отражается на ситуации в остальных странах. В связи с чем он предложил "сплотиться и совместными усилиями противостоять этим угрозам", в том числе за счет углубления кооперационных связей.

"Создание условий для внутренней устойчивости экономик в ЕАЭС должно стать одной из основных наших задач", - уверен Жапаров.

Глава киргизского кабмина предложил наращивать объемы внешней и внутренней торговли союза за счет развития транспортных коридоров, в том числе железнодорожных. А также призвал в рамках ЕАЭС взаимно признать сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции.