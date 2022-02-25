Посол РФ в Риме: рост цен на топливо на фоне ситуации на Украине повлияет на экономику ЕС

РИМ, 25 февраля. /ТАСС/. Посол России в Италии Сергей Разов допустил, что рост цен на энергоносители на фоне ситуации вокруг Украины может отразиться на экономике Евросоюза и на благосостоянии граждан входящих в него стран. Об этом он сообщил в интервью агентству ANSA , которое было опубликовано в пятницу.

"Западные партнеры уже объявили о введении серьезных и далеко идущих экономических санкций в отношении России. На это уже есть реакция нашей экономики в виде значительных колебаний биржевых котировок и курса рубля. Эти вещи были ожидаемы. Правительство России принимает меры для стабилизации ситуации, - сказал Разов. - С другой стороны, резко пошли вверх цены на энергоносители. Это может отразиться на экономике ЕС, включая Италию, и на благосостоянии граждан".

Дипломат напомнил, что все последние годы Россия указывала на контрпродуктивность санкций Запада. "Россия не собирается наносить ущерб мировой экономической системе, интегральной частью которой она является. Вчера-сегодня поставки российского газа транзитом в Европу через территорию Украины осуществлялись в штатном режиме", - сказал посол.

Цена газа в Европе в ходе торгов в среду впервые с 14 февраля поднялась выше $1 000 за 1 тыс. куб. метров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 003,5 за 1 тыс. куб. метров, или €85,58 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%.

Как сообщил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что после остановки сертификации "Северного потока - 2" цена на газ в Европе достигнет €2 тыс. за 1 тыс. куб. метров.