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iHerb приостановил прием заказов из России

В компании сообщили, что доставка уже обработанных и отправленных заказов может задерживаться до 30 рабочих дней

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Американская компания iHerb, реализующая БАДы, витамины и продукты питания, приостановила прием заказов из России. Об этом говорится на сайте компании.

"В связи с логистическими проблемами, на которые мы не в силах повлиять, в настоящий момент и на неопределенный срок мы не принимаем заказы для доставки в ваш регион", - говорится на русскоязычной странице iHerb.

В компании добавляют, что доставка уже обработанных и отправленных заказов может задерживаться до 30 рабочих дней. Уже оформленные заказы компания постарается доставить в течение 30 рабочих дней, однако, если это не удастся, iHerb отменит заказ и не будет брать за него плату.

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