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Нацбанк Грузии готовь помочь грузинскому отделению ВТБ банка

В случае возникновения проблем с ликвидностью из-за санкций Нацбанк готов обеспечить банк соответствующей финансовой помощью

ТБИЛИСИ, 25 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Грузии готов помочь местному отделению Банка ВТБ, если у него возникнут проблемы с ликвидностью из-за санкций, введенных странами Запада в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте регулятора.

"Из-за военных действий России в отношении Украины США, Великобритания, Евросоюз и другие страны ввели санкции против российской финансовой системы, в том числе АО "ВТБ банк Джорджиа", которое является членом Группы ВТБ. <...> В случае возникновения потребности в дополнительной ликвидности Нацбанк готов обеспечить банк соответствующей финансовой помощью", - отмечается в тексте.

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