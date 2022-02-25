Пашинян заявил о важности принятия решений для минимизации воздействий санкций на ЕАЭС

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Западная санкционная политика в отношении России окажет негативное влияние на экономический климат внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и для минимизации ее негативных последствий необходимо принимать оперативные решения. Как сообщила пресс-служба армянского кабмина, об этом в пятницу в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы находимся в периоде геополитических тектонических процессов, и в этом контексте ЕАЭС - очень важный формат, чтобы развивать экономики наших стран. Очевидно, что санкционные действия окажут непосредственное воздействие на экономический климат евразийского пространства. Мы должны обсуждать, какие оперативные решения надо принимать, чтобы эти негативные воздействия были минимальными или, если возможно, обойти их", - отметил он.

Пашинян также добавил, что "есть потенциал для расширения евразийского экономического пространства". "Есть страны-наблюдатели, с которыми мы эффективно сотрудничаем. Есть также некий интерес со стороны других государств для начала сближения с ЕАЭС. Я надеюсь, что всем нам удастся провести такую политику, чтобы в текущих ситуациях ЕАЭС как экономическая платформа усилилась и продолжила давать импульс развитию экономик наших стран", - отметил он.