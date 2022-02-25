Дипломат РФ: Забайкалье и провинция КНР Хэйлунцзян готовы к расширению сотрудничества

ПЕКИН, 25 февраля. /ТАСС/. Забайкальский край и провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая имеют большой потенциал для сотрудничества и готовы к успешному наращиванию плодотворного экономического взаимодействия по ряду направлений. Об этом заявил в пятницу генеральный консул РФ в городе Харбин Владимир Ощепков.

"Забайкальский край и провинция Хэйлунцзян имеют давние партнерские связи и активно участвуют в продвижении российско-китайского практического сотрудничества, - подчеркнул он на церемонии открытия видеоконференции по укреплению контактов в лесопромышленном комплексе регионов Дальнего Востока России с китайскими провинциями Хэйлунцзян и Гуандун (юг). - Их географическая близость, богатый опыт взаимодействия, взаимодополняемость региональных экономик - все это создает хорошие условия для расширения практической кооперации".

Дипломат напомнил, что 4 февраля президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели в Пекине встречу. "Она стала еще одним свидетельством особого доверительного характера российско-китайских отношений. В ходе переговоров главы государств не только подвели итоги двустороннего сотрудничества в 2021 году, но и поставили нам новые задачи", - уточнил Ощепков.

По его словам, Китай остается главным торговым партнером России: в прошлом году, несмотря на нестабильную эпидемическую ситуацию в мире, товарооборот двух стран превысил 140 млрд долларов, достигнув исторического максимума. "Наши страны уверенно движутся к поставленной цели - довести объем торговли до 200 млрд долларов в год", - добавил генконсул.

Как он отметил, РФ и Китай создали благоприятные условия для реализации совместных инициатив в различных сферах экономики. "В частности, в "портфеле" Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству - 65 проектов на сумму свыше 120 млрд долларов. Что касается российского экспорта в КНР, хотел бы отметить уверенный рост поставок продукции лесопромышленного комплекса, - сообщил Ощепков. - Важный вклад в развитие российско-китайских отношений вносит межрегиональное сотрудничество. Как мы видим, даже глобальная пандемия не стала непреодолимым препятствием для расширения контактов между регионами наших стран".

Видеоконференция была организована для обсуждения вопросов сотрудничества в лесопромышленном секторе и формирования новых партнерских связей с целью дальнейшего расширения межрегионального торгово-экономического сотрудничества. В мероприятии приняли участие представители государственных структур и деловых кругов ряда регионов России и Китая.