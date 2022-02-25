МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ассоциация "Руспродсоюз" отмечает возросший спрос торговых сетей на некоторые категории товаров, как в начале пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил зампредправления ассоциации Дмитрий Леонов.

"Поставщики отмечают, что заказы по некоторым категориям товаров на данный момент поступают выше средних. Такой же всплеск объема наблюдался в период начала пандемии", - сказал он.

Он также добавил, что продолжаются логистические сложности на границах с Латвией и Польшей. В частности, на КПП наблюдаются существенные задержки при пропуске транспорта.

В пресс-службе онлайн-ретейлера Ozon ТАСС пояснили, что компания видит возросший спрос на некоторые позиции в электронике - такие всплески периодически наблюдаются в связи с ростом курса доллара. Также популярностью пользуются продукты питания длительного хранения.

"При этом не стоит говорить о потребительской панике. У Ozon есть запасы популярных товаров, и мы прорабатываем план дальнейших поставок с нашими партнерами", - отметили в компании.

В компании Х5, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", отметили, что сейчас все магазины сети в приграничных регионах работают в штатном режиме и полностью обеспечены всеми товарами первой необходимости.

"Запасы на распределительных центрах и складах достаточны для удовлетворения спроса, в настоящий момент склады дополнительно загружаются ключевыми товарными позициями. Мы тесно взаимодействуем с региональными властями для обеспечения бесперебойных поставок в приграничные районы. Мы принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности магазинов в соответствии с рекомендациями властей, офисные сотрудники переведены на удаленный режим работы", - сообщили в компании.

В свою очередь, в сети "Верный" добавили, что компания не делает увеличенных запасов, все в штатном режиме, ажиотажа среди покупателей никакого нет.