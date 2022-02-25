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Рубль укрепляется в ходе торгов в пятницу к доллару и евро более чем на 1,2%

Рубль укрепляется в ходе торгов в пятницу к доллару и евро более чем на 1,2% - данные торгов.

Молния
Первую очередь хранилища радиоактивных отходов в Белоруссии планируют ввести к 2030 году
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