Товарооборот с Таджикистаном за 2021 год превысил допандемийный уровень

ДУШАНБЕ, 25 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Таджикистаном за 2021 год вырос более чем на 45% и превысил допандемийный уровень. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"За прошедший год товарооборот между нашими странами превысил $1 млрд, показав рост более чем на 45%. Это позволило нам не только вернуться к допандемийным показателям, но и превысить их", - сказала спикер Совфеда в ходе выступления на VII межпарламентском форуме "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества".

Она добавила, что Россия по-прежнему остается главным торговым партнером республики. "Во внешнеторговую деятельность с Таджикистаном вовлечено подавляющее большинство российских регионов, функционируют сотни совместных предприятий. В целом можно сказать, что в межрегиональном сотрудничестве тем не менее еще большой неиспользованный, нераскрытый потенциал. Свидетельством чего является растущий интерес субъектов РФ к расширению взаимодействия с областями Таджикистана", - отметила председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко поблагодарила глав регионов, участвующих в межрегиональном форуме, и попросила усилить контроль за исполнением двусторонних соглашений с таджикистанскими регионами, "чтобы они не были формальными документами, а были наполнены конкретным содержанием как в сфере экономического взаимодействия, так и в культурно-гуманитарной сфере".