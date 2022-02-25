Часть персонала аэропорта Краснодара отправили в простой

ТАСС, 25 февраля. Часть персонала, работающего в аэропорту Краснодара, отправлена в простой из-за отмены авиарейсов, сообщили в пятницу в пресс-службе аэропорта.

"В настоящее время все рейсы отменены. Часть персонал службы организации перевозок (агенты по регистрации, посадке) отправлены в простой. Остальные службы аэропорта - авиационной безопасности, наземного обеспечения - продолжают работу в ограниченном режиме", - говорится в сообщении.

Сколько сотрудников отправили в простой, в аэропорту не уточнили. При этом в терминале работают справочная служба, комната матери и ребенка, точки питания и сервисы по аренде автомобилей и заказу такси в общей зоне.

"В зоне вылета в связи с отсутствием пассажиров работа арендаторов временно приостановлена. Аэродромные и технические службы аэропорта Краснодара продолжают работу по обслуживанию ВПП, рулежных дорожек и перрона. Технические службы проводят плановые работы по ремонту и обслуживанию техники", - добавили в пресс-службе.

В четверг Росавиация сообщила и приостановке работы части аэропортов в южных городах России, включая Краснодар.