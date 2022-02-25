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"Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через Украину в штатном режиме

"Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через Украину в штатном режиме - представитель.

Молния
Первую очередь хранилища радиоактивных отходов в Белоруссии планируют ввести к 2030 году
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