МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Текущий уровень ликвидности российского банковского сектора остается достаточным, говорится в сообщении ЦБ.

"Текущий уровень ликвидности российского банковского сектора остается достаточным. Вместе с тем, для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России увеличил лимит на аукционе репо "тонкой настройки" 25 февраля 2022 года до 3 трлн рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 28 февраля 2022 года", - отмечается в сообщении.

Регулятор отметил, что продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности.

Власти США накануне расширили рестрикции в отношении российского государственного долга, под ограничения попали сделки с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней.

Указанная мера должна ограничить возможности по финансированию военной операции РФ на территории Украины.

Речь идет об 11 компаниях с государственным участием или важных для экономики организациях и еще о "двух компаниях с преобладанием частного капитала". В список попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк "Открытие", Совокомбанк, ВТБ, "Россельхозбанк", Московский кредитный банк, Новикомбанк.