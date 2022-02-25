Премьеры стран ЕАЭС подписали 11 документов по итогам межправсовета в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатели правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали 11 итоговых документов на заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу. Они предусматривают дальнейшее развитие экономического сотрудничества в рамках объединения.

В числе утвержденных документов - распоряжение о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, распоряжение о совместном проекте государств - членов объединения по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции "Евразийский агроэкспресс", распоряжение о дорожной карте по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения и другие. Отдельное распоряжение посвящено предложениям по обеспечению устойчивого экономического развития стран Евразийского экономического союза.

Кроме того, премьеры подписали поручение об участии Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС (в настоящее время страна входит в число наблюдателей при организации).

По итогам расширенного заседания также стала известна дата новой встречи премьеров. Глава киргизского кабмина (Киргизия в 2022 году председательствует в органах союза) Акылбек Жапаров сообщил, что она пройдет 21-22 июня в Бресте.

Визит Мишустина в Казахстан

Мишустин 24-25 февраля совершил визит в Нур-Султан. Помимо участия в заседании межправсовета ЕАЭС, он провел двусторонние встречи с коллегами из Казахстана - Алиханом Смаиловым, Киргизии - Акылбеком Жапаровым и Белоруссии - Романом Головченко. На них премьеры подводили итоги и обсуждали направления сотрудничества. Председатель правительства РФ также посетил православный кафедральный собор в Нур-Султане.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Куба, Молдавия и Узбекистан имеют статус наблюдателей в объединении.