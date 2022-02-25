"Аэрофлот" предлагает альтернативные маршруты пассажирам отмененных рейсов на юге России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Аэрофлот предложил пассажирам отменённых рейсов в и из городов юга России альтернативные возможности перевозки в пункты назначения, говорится в сообщении компании.

"Пассажирам с билетами на отменённые рейсы из Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Ставрополя, Белгорода, Воронежа, Симферополя и Геленджика, имеющим возможность самостоятельно добраться наземным транспортом до Минеральных Вод, Ставрополя, Волгограда и Сочи, предлагается переоформление билетов на рейсы Аэрофлота для перелёта в Москву без доплаты и дополнительных сборов", - говорится в сообщении.

В ближайшее время авиакомпания будет использовать воздушные суда большей вместимости на рейсах Москва - Сочи - Москва.

Пассажирам с авиабилетами на отменённые рейсы с вылетом в аэропорты городов юга России предлагается аналогичный способ осуществления перевозки через Москву и Санкт-Петербург. В качестве альтернативного варианта пассажиры из Симферополя, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону могут воспользоваться железнодорожным сообщением, самостоятельно оформив перевозку, отмечает компания.

При этом компания предлагает пассажирам отменённых рейсов, в чьи планы не входит срочная поездка, полный возврат денежных средств или возможность перебронировать билеты на даты после восстановления авиасообщения.

С 24 февраля Россия закрыла до 2 марта ростовское воздушное пространство для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Закрыто все воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией, работа 11 аэропортов в южных городах России временно приостановлена.В четверг Минтранс заявил, что для перевозки пассажиров отмененных рейсов планируется использовать альтернативные виды транспорта. В частности, РЖД готовы оперативно вывозить людей по железной дороге к другим аэропортам или до места их проживания.