Минск намерен ввести в строй первую очередь хранилища радиоактивных отходов к 2030 году

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Первую очередь хранилища радиоактивных отходов (РАО) планируется ввести в строй в Белоруссии к 2030 году. Об этом сообщил в пятницу на брифинге министр энергетики Виктор Каранкевич.

"Предусматривается, что проект будет реализован в несколько этапов. Первую очередь хранилища планируется ввести в строй к 2030 году. Здесь будут храниться радиоактивные отходы Белорусской АЭС, промышленного комплекса, здравоохранения", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.

По его словам, в настоящее время ведется работа по подготовке проекта указа президента о создании национального оператора по обращению с РАО. "Документ практически прошел согласование со всеми заинтересованными органами госуправления. В марте проект указа будет внесен на рассмотрение в Совет Министров", - проинформировал он.

По данным Каранкевича, первый плановый ремонт продлится около 80 дней. "В этих работах примут участие белорусские и российские организации", - сказал министр. По его словам, генподрядчиками по объектам ядерного острова, где необходимы специализированные работы, выступит компания "Русатом сервис", входящая в состав корпорации "Росатом", а по объектам турбинного отделения и вспомогательных систем - ОАО "Белэнергоремналадка", которое имеет соответствующие компетенции и опыт реализации таких работ на белорусских станциях и зарубежных АЭС.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). Энергетический запуск первого блока БелАЭС с включением в объединенную энергосистему страны, состоялся в ноябре 2020 года, а ввод в промышленную эксплуатацию - в июне прошлого года. 22 декабря 2021 года стартовала загрузка ядерного топлива в реактор второго блока БелАЭС, с которой начался физический пуск. В Минэнерго сообщили, что работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока завершены, вскоре ожидается его энергетический пуск. Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию планируется к лету 2022 года.