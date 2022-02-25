Глава Минфина ФРГ заявил о "полной блокаде" российских банков и прекращении бизнеса с РФ

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что бизнес с РФ уже практически свернут в свете блокады российских банков, возможны лишь отдельные транзакции.

"Мы уже имеем полную блокаду российских банков, тем самым бизнес с Россией уже практически прекращен", - сказал министр в пятницу на пресс-конференции со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром. "В отдельном случае транзакции пока еще возможны, например для оплаты поставок газа или чтобы немецкие компании могли осуществлять переводы собственным дочерним предприятиям в России", - отметил Линднер. По его словам, "обсуждаются все варианты" дополнительных ограничений.

"Другие шаги возможны, но нужно продумать их воздействие. Речь идет о том, что последствия должна ощущать российская экономика", - заявил глава Минфина ФРГ.