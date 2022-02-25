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Франция заблокирует счета всех россиян, попавших под санкции

© AP Photo/Hassan Ammar

Франция заблокирует счета всех россиян, попавших под санкции - Минэкономики.

Молния
Россия запрещает прилет или транзит самолетов, связанных с Великобританией
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