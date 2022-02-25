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Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили AP Photo/Shakh Aivazov
Описание
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
© AP Photo/Shakh Aivazov

ТБИЛИСИ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Грузии, исходя из национальных интересов, не собираются участвовать в экономических и финансовых санкциях стран Запада, введенных против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу сообщил грузинским журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Мы ознакомились с действиями наших международных партнеров, которые последовали после начала военных действий на Украине. Я имею в виду введение экономических и финансовых санкций (против РФ - прим. ТАСС). Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях", - сказал Гарибашвили.

Теги
ГрузияРоссияГарибашвили, Ираклий
Молния
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