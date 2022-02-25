Титов предложил ввести ответственность для инспекторов за необоснованный арест имущества

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил предусмотреть ответственность для налоговых инспекторов за необоснованный арест имущества бизнеса. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе уполномоченного.

"Нужно предусмотреть ответственность налогового инспектора за необоснованный арест имущества, которая сегодня отсутствует полностью", - сказал Титов, слова которого привела пресс-служба. Таким образом он прокомментировал законопроект № 47595-8 "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ". Документ, в частности, предусматривает новую функцию налоговой службы - "наложение предварительных обеспечительных мер на имущество организации или индивидуального предпринимателя после составления акта камеральной проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки".

"Если и принимать законопроект, то только в сильно скорректированном виде, - отметил бизнес-омбудсмен. - В нем нарушен ключевой принцип управления - одна и та же служба не может и принимать решение, и контролировать правомерность его вынесения. Если после вынесения решения по выездной налоговой проверке его сразу же можно оспорить в суде, то на стадии проверки оспаривание куда сложнее - по формальным критериям наложение запрета на отчуждение имущества, скорее всего, будет признаваться судами правомерным. Есть же сейчас в законе механизм по ст. 77 НК РФ ("Арест имущества"), когда инициативу налогового органа наложить арест на имущество одобряет прокурор. В таком тонком вопросе как наложение запретов только по предположениям, еще до установления вины налогоплательщика, это будет адекватным "отсекательным" барьером".

По словам Титова, есть и другой вариант. "Почему не предусмотреть порядок, аналогичный оспариванию блокировок счетов по закону № 115-ФЗ с участием сразу нескольких сторон при рассмотрении апелляции налогоплательщика на наложение запрета, в частности ФНС, уполномоченного по защите прав предпринимателей, возможно, деловых ассоциаций?" - спросил он.

Титов добавил, что решение об аресте имущества налогоплательщика не должно быть публичным - "если оно будет вывешиваться на сайте ФНС, это означает удар по деловой репутации компании, после которого все ее кредитные соглашения могут быть денонсированы". Кроме того, он предлагает ограничить действие ареста по срокам - не более четырех месяцев в совокупности.