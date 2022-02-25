Первый энергоблок БелАЭС остановят на плановое обслуживание к концу апреля

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Первый энергоблок БелАЭС будет остановлен для планово-предупредительного ремонта к концу апреля. Об этом сообщил в пятницу на брифинге министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"К концу апреля первый энергоблок БелАЭС будет остановлен для планово-предупредительного ремонта, - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго. - Это технологические работы, которые ежегодно проводятся на атомных станциях для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования".

По его словам, в рамках планово-предупредительного ремонта будет проведена первая перегрузка ядерного топлива. Топливо находится на площадке БелАЭС, оно прошло входной контроль и было поставлено генподрядчиком в рамках генерального контракта. По данным Минэнерго, всего в активной зоне реактора первого энергоблока расположено 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом, при этом ежегодно требуется замена около 25% из них.

По данным Каранкевича, первый плановый ремонт продлится около 80 дней. "В этих работах примут участие белорусские и российские организации", - сказал министр. По его словам, генподрядчиками по объектам ядерного острова, где необходимы специализированные работы, выступит компания "Русатом сервис", входящая в состав корпорации "Росатом", а по объектам турбинного отделения и вспомогательных систем - ОАО "Белэнергоремналадка", которое имеет соответствующие компетенции и опыт реализации таких работ на белорусских станциях и зарубежных АЭС.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). Энергетический запуск первого блока БелАЭС с включением в объединенную энергосистему страны, состоялся в ноябре 2020 года, а ввод в промышленную эксплуатацию - в июне прошлого года. 22 декабря 2021 года стартовала загрузка ядерного топлива в реактор второго блока БелАЭС, с которой начался физический пуск. В Минэнерго сообщили, что работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока завершены, вскоре ожидается его энергетический пуск. Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию планируется к лету 2022 года.