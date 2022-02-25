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Аксаков: возможное отключение России от SWIFT "не драматично и не смертельно"

Возможное отключение России от SWIFT "не драматично и не смертельно" - Аксаков.

Молния
Россия запрещает прилет или транзит самолетов, связанных с Великобританией
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