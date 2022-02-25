РФ запрещает прилет или транзит самолетов, связанных с Великобританией

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия запрещает прилет и транзит всех самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, следует из сообщения Росавиации.

"25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Росавиации напомнили, что эта мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между РФ и Великобританией "в качестве ответных шагов на недружественные решения авиавластей Великобритании". Накануне Росавиация направила Великобритании предложение провести консультации о соблюдении вопроса правил полетов между двумя государствами. "Сегодня утром от коллег из Великобритании получен отрицательный ответ. Это является основанием для принятия российской стороной зеркальных мер в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний", - отметили в Росавиации.

Сегодня ранним утром Росавиация сообщала, что направила авиавластям Великобритании уведомление о необходимости соблюдения соглашения о воздушном сообщении. Введенный Управлением гражданской авиации Великобритании накануне запрет полетов "Аэрофлота" нарушает соглашение, которое предусматривает безопасное и эффективное использование воздушных линий между двумя странами и консультации в случае возникновения каких-либо трудностей.

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс из Москвы в Лондон на 25 февраля, официально об отмене рейсов на более глубокие даты пока не сообщалось.