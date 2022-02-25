Аксаков считает, что Банк России может пойти на дополнительное повышение ставки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк России может дополнительно повысить ключевую ставку из-за текущей ситуации. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе видеоинтервью "Как Россия готовится к очередному пакету санкций от Евросоюза?".

"Ключевая ставка повышается, и в связи с последними событиями допускаю, что она еще может подрасти, потому что курс рубля упал, соответственно, и импортные товары, которые поставляются в Россию будут расти в цене в рублевом выражении. И очевидно, это будет влиять и на уровень инфляции, к сожалению, можно ожидать нам еще какого-то повышения ключевой ставки в связи с необходимостью бороться с инфляцией", - сказал Аксаков.