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Аксаков считает, что Банк России может пойти на дополнительное повышение ставки

© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк России может дополнительно повысить ключевую ставку из-за текущей ситуации. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе видеоинтервью "Как Россия готовится к очередному пакету санкций от Евросоюза?".

"Ключевая ставка повышается, и в связи с последними событиями допускаю, что она еще может подрасти, потому что курс рубля упал, соответственно, и импортные товары, которые поставляются в Россию будут расти в цене в рублевом выражении. И очевидно, это будет влиять и на уровень инфляции, к сожалению, можно ожидать нам еще какого-то повышения ключевой ставки в связи с необходимостью бороться с инфляцией", - сказал Аксаков.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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