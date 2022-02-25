Узбекистан готовится присоединиться к Евразийскому банку развития

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Узбекистан намерен развивать сотрудничество со странами ЕАЭС и готовится присоединиться к Евразийскому банку развития. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Евразийского межправительственного совета.

"В настоящее время активно идет процесс по согласованию условий и процедур присоединения Узбекистана к Евразийскому банку развития", - сказал Арипов. По его словам, завершается согласование совместной дорожной карты по тесному взаимодействию профильных ведомств Узбекистана и департаментов Евразийской экономической комиссии.

"Выражаем надежду на поддержку государств - членов ЕАЭС в одобрении и принятии данного документа, также прошу уважаемых коллег одобрить участие Узбекистана в таких инициативах, реализуемых в рамках ЕАЭС, как развитие электронной торговли, цифровизация железнодорожных перевозок, логистический проект "Агроэкспресс" и сотрудничество по климатической повестке, рассматриваемых на сегодняшнем заседании", - добавил Арипов.

Премьер Узбекистана сообщил, что в марте и апреле текущего года в столице республики пройдут Ташкентский международный инвестиционный форум и международная выставка "Иннопром: Центральная Азия", и пригласил участников Евразийского межправительственного совета принять в них участие.