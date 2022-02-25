Эксперты назвали самые популярные умные товары в России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Самыми популярными среди россиян умными товарами оказались колонки, розетки и системы освещения, объем их продаж за 2021 год вырос более чем в шесть раз в сравнении с 2020 годом, сообщил ТАСС руководитель направления "Телеком" Ozon Алексей Зайцев.

"За 2021 ассортимент категории расширился почти в три раза по сравнению с 2020 годом. Популярнее всего стали товары из категорий умных колонок, розеток и устройств управления - программируемые выключатели, умные лампы, умные универсальные пульты и Wi-Fi реле. Продажи таких устройств управления выросли более чем в шесть раз по итогам 2021 года по сравнению с прошлым годом", - сообщил Зайцев.

О популярности колонок, лампочек и розеток сообщил и руководитель закупок офисной техники и сетевого оборудования "Ситилинка" Иван Поликарпов. По его словам, тот же рынок умных колонок в 2021 году вырос в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. Продажи умных реле, выключателей и прочей фурнитуры для умного дома в сети гипермаркетов выросли в пять раз в штуках, а продажи лампочек - на 60% в штуках, по отношению к 2020 году.

С гипермаркетом согласились и в пресс-службе МТС, уточнив, что сам ассортимент умных гаджетов в МТС за последний год вырос более чем в 10 раз. Эти же товары среди самых популярных называли в "Билайне" и в "Мегафоне". Их популярность объясняется тем, что людям хочется в первую очередь автоматизировать то, чем пользуешься каждый день и не по одному разу, пояснил ТАСС CEO SberDevices Константин Круглов.

Часть ретейлеров, производителей умных товаров и маркетплейсов отмечают рост популярности систем контроля за климатом и систем безопасности - в эту категорию входят обогреватели, кондиционеры, очистители-увлажнители воздуха, добавил Круглов. По его словам, также растет запрос на устройства, обеспечивающие безопасность, например, датчики, по которым можно отследить, что происходит в доме, когда там никого нет.

По данным пресс-службы Aliexpress Russia, спрос на контроллеры на локальном маркетплейсе вырос в шесть раз за IV квартал 2021 года, а на различные температурные датчики - в три раза. Зайцев из Ozon сообщил о двукратном росте таких товаров на их маркетплейсе в 2021 году в сравнении с 2020 и добавил, что большая часть штучных покупок по-прежнему приходится на умные колонки. С ростом популярности категории систем безопасности и климат-контроля согласны в пресс-службе Wildberries, Tele2 и МТС - по информации последних, продажи этих категорий выросли на тысячи процентов за последний год.

Рост среднего чека

Эксперты отмечают увеличение среднего чека на товары для умного дома в России в прошлом году. "В 2021 г. жители нашей страны в среднем тратили около 1 065 рублей на покупку различного умного оборудования, это на 6% больше, чем годом ранее", - сообщили в пресс-службе Wildberries.

По данным маркетплейса Ozon, средний чек на умные лампы по итогу 2021 года составил 1 600 рублей, а стоимость умных розеток колебалась в районе 1 300 рублей.

Средний чек на умные товары "Ситилинка" составил 1 500 рублей. Tele2, в свою очередь, заявил о чеке в 3,4 тыс. рублей - в основном в магазинах сети продаются внешние и внутренние камеры видеонаблюдения, умные колонки и ТВ-приставки с Android. "Билайн" также сообщил о среднем чеке в размере 3,5 тыс. рублей, уточнив, что за 2021 год этот чек практически не изменился.

МТС же сообщил о снижении среднего чека в магазинах сети на 30% в сравнении с 2020 годом по итогу 2021 года он составил 1 700 рублей.

"На рынке появилось множество доступных решений, которые пользуются высоким спросом и снижают среднюю стоимость", - пояснили в пресс-службе компании.

Рост рынка

В целом, объем российского рынка умных устройств за 2021 год составил 12,5 млрд рублей, а сам рынок за год вырос в 2,5 раза, сообщил руководитель закупок офисной техники и сетевого оборудования "Ситилинка" Иван Поликарпов.

Как сообщил ТАСС генеральный директор "Мегафон ритейл" Владимир Скурихин, в 2021 году продажи товаров для умного дома в розничной сети выросли на 38% в штуках и 45% в деньгах по сравнению с 2020 годом.

В пресс-службе "Билайна" также отметили ежегодный рост продаж товаров в 2-2,5 раза - по мнению компании, спрос обусловлен ростом рынка голосовых помощников по 300-400% в год, которые "двигают" продажи устройств, входящих в их экосистему.

У Ozon за 2021 ассортимент категории расширился почти в три раза по сравнению с 2020 годом, а продажи за год выросли в 4,7 раза год к году в натуральном исчислении. В Wildberries продажи товаров умного оборудования в штуках также выросли на 149% год к году.

МТС тоже может похвастаться ростом - в 2021 году продажи умных гаджетов выросли в четыре раза по сравнению с 2020 годом. В пресс-службе Tele2 также сообщили о росте продаж данной категории товаров за 2021 год на 170% в сравнении с предыдущем годом.

"Рынок умных устройств растет бурными темпами - это связано с активным развитием экосистем и ПО для умных устройств в РФ (Яндекс, VK, Сбер). Динамика обусловлена конкуренцией основных игроков и многоканальностью продаж - устройства продают не только в сетях бытовой электроники, но даже в продуктовых гипермаркетах и строительных магазинах в формате DIY", - пояснили в пресс-службе Tele2.

Перспективы развития умных домов

Согласно оценкам экспертов, рынок умных устройств продолжит расти и в будущем. "У рынка устройств для умного дома большие перспективы. Проникновение таких товаров увеличится в два раза к 2026 году", - отметили в пресс-службе Aliexpress, добавив, что максимальный ассортимент умных устройств будет продаваться через интернет. Руководитель закупок офисной техники и сетевого оборудования "Ситилинка" Иван Поликарпов сказал, что к 2022 году рынок вырастет еще на 50-60% или даже больше. К 2025 году он точно будет минимум в два раза больше, чем сейчас, подчеркнул он.

CEO SberDevices Константин Круглов отметил, что со временем у пользователей отпадет необходимость самостоятельно продумывать сценарии решения тех или иных вопросов: умные устройства будут активировать часто используемые сценарии и помогать с настройкой света, оплаты счетов и заказа продуктов, снимая часть рутины с пользователей.

В МТС высказали мнение, что самым перспективным сегментом являются системы безопасности, такие как датчики для отслеживания утечек воды и газа, видеонаблюдение и умные дверные замки со сканером отпечатков пальцев.

Президент LG Electronics в России и СНГ ЕнгНам Ро пояснил ТАСС, что популярность будет расти у роботов-пылесосов, умных стиральных машин, климатических систем и систем ухода за одеждой, так как они также заметно облегчают жизнь пользователей.

Также категория умных товаров движется в сторону упрощения установки, то есть к концепции "купил и подключил", отметили в Tele2. В "Билайне" считают, что в дальнейшем приборы для умного дома будут приобретаться на стадии ремонта или прокладки интернет-канала. "Одновременно с этим будет заключаться договор на тариф, необходимые сервисы, трейд-ин оборудования, по необходимости новые устройства будут докупаться в рознице", - добавили в пресс-службе компании.

Безопасность

По разным оценкам, около 80% устройств умного дома являются уязвимыми, по всему миру фиксируется более 10 тыс. атак на умные дома в неделю, отметили в пресс-службе Group-IB. Чаще всего злоумышленники пытаются украсть данные пользователей, например, пароли, данные банковских карт, персональные данные. Взломав домашний роутер, хакеры могут изменить его настройки так, чтобы он перенаправлял пользователей на фишинговые сайты. Также они объединяют устройства в бот-сети, которые управляются с одного командного сервера, добавили в компании.

Кроме того, умные дома принципиально ничем не отличаются от пользования смартфоном, отметил ведущий аналитик отдела выявления цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско. Главные риски, как и в случае с телефонами, связаны с попаданием в руки злоумышленников конфиденциальной информации, в том числе сведений о частной жизни, а также с уничтожением и использованием важной информации третьими лицами. Основная цель мошенников при атаке на умные дома - украсть деньги, монетизировать полученную информацию, или использовать оборудование с целью заработать дополнительные деньги, например, за счет DDoS-атак или майнинга криптовалюты, добавил Вураско.

Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов подчеркнул, что часто "слабым звеном" умного дома становится сам пользователь, который допустил ошибки при установке подобных систем. Самые распространенные из них - отказ от смены паролей или использование простых комбинаций, нерегулярное обновление или неправильная настройка сети, в результате чего к устройствам можно подключиться извне.

Руководитель департамента обучения Group-IB Анастасия Баринова также подчеркнула, что большинство пользователей не осведомлены об угрозах, а сами производители не всегда внедряют достаточное количество компонентов безопасности на этапе производства - часто не предусмотрены автоматические обновления, системы мониторинга, шифрование и защита данных. Тем не менее, по мнению экспертов, защититься от кибератак не так уж и сложно - достаточно использовать двухфакторную аутентификацию, применять сложные пароли и следить за обновлениями прошивок устройств, сказали в пресс-службе Infosecurity. Также пользователям не стоит использовать устройства, поддержка которых производителем прекращена, так как они могут содержать незакрытые уязвимости, добавили в компании.

Поскольку умные устройства становятся популярнее, эксперты не исключают, что злоумышленники будут все активнее интересоваться этой сферой. Пока что число атак на устройства умного дома составляют менее 1% от всех взломов, а прирост в динамике соседних лет незначителен, сообщил ТАСС управляющий RTM Group Евгений Царев. "Когда подобные угрозы станут массовыми, когда они будут причинять серьезный ущерб, производители как следует возьмутся за обеспечение безопасности: они начнут встраивать соответствующий функционал (разграничение доступа, антивирусную защиту и т.д.), кроме того, специализированные компании начнут предлагать больше таких разработок", - пояснил Царев.