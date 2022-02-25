Пассажиропоток скоростных поездов между Псковской областью и Карелией за год вырос вдвое

ПСКОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток на скоростных поездах "Ласточка" между Псковской областью и Республикой Карелия за год увеличился вдвое до максимального показателя в 133 тыс. человек. Этого удалось достичь за счет повышения туристической привлекательности двух регионов, сообщил в пятницу ТАСС и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Для Псковской области развитие железнодорожного пассажирского сообщения на своей территории и с другими регионами РФ является крайне важной темой. В регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров. Первая "Ласточка" из Пскова была запущена лишь в 2018 году, тогда электропоезд установил ежедневное, скоростное железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом. До этого между городами курсировал только один прямой пассажирский поезд с периодичностью один раз в неделю, время в пути занимало около 4 часов 20 минут.

"Количество перевезенных пассажиров Псковской области [за год] на скоростных поездах "Ласточка" по маршруту Псков - Петрозаводск увеличилось на 50%. По маршруту проехали более 133 тыс. человек. Это направление стало популярным среди туристов", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что в 2021 году по этому маршруту удалось перевезти рекордное число пассажиров, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку. "Открытое ежедневное движение скоростного поезда "Ласточка" по маршруту "Псков - Великий Новгород - Петрозаводск" пользуется спросом у населения с учетом туристской привлекательности Псковской области", - пояснил руководитель комитета.

Первые скоростные поезда "Ласточка" между Псковом и Петрозаводском начали курсировать в конце февраля 2019 года. Ранее запуск железнодорожного маршрута анонсировали на Российском инвестиционном форуме в Сочи главы Псковской, Новгородской областей и Карелии Михаил Ведерников, Андрей Никитин и Артур Парфенчиков, а также заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов. Специально для этого маршрута на заводе "Уральские локомотивы" был изготовлен новый поезд, который может работать на переменном, постоянном токе и тепловозной тяге. Расписание "Ласточки" синхронизировано таким образом, чтобы на станции Чудово в Новгородской области пассажиры смогли пересесть на поезд "Сапсан" и продолжить путь по маршруту Петербург-Москва.

Сейчас, по данным псковских властей, между Псковом и Петрозаводском курсирует скоростной поезд "Ласточка", который оснащен "всем необходимым для комфортного путешествия". Пассажирам доступны два класса обслуживания: комфорт и экономический. С железнодорожного вокзала в Пскова поезд отправляется в 13:06 мск. В Петрозаводск состав прибывает в 00:24 мск.