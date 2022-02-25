Черноморские порты России не прекращали свою работу

ТАСС, 25 февраля. Российские порты в Черном море не прекращали свою работу в последние несколько дней. Порт в Новороссийске функционирует в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота в пятницу.

"Порт в Новороссийске работает в штатном режиме и остальные порты черноморские тоже функционируют", - сказали в пресс-службе.

Ранее в Росморречфлоте ТАСС сообщали, что по указанию Минобороны 24 февраля с 4 утра было приостановлено судоходство в Азовском море до особого распоряжения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.