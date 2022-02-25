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Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится до $88,2 за тонну

Пошлина на экспорт ячменя понизится с $73,3 до $72,3 за тонну, пошлина на кукурузу вырастет с $52,2 до $52,7 за тонну

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 2 по 8 марта снизится до $88,2 за тонну против $91 неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя понизится с $73,3 до $72,3 за тонну, пошлина на кукурузу вырастет с $52,2 до $52,7 за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $326,1 за тонну, на ячмень - при цене в $288,4 за тонну, на кукурузу - $260,3 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 г. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.

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