Объемы возведения жилья в Адыгее выросли на 19% за год

МАЙКОП, 25 февраля. /ТАСС/. Объемы строительства жилья по нацпроекту в Адыгее в 2021 году составили 307 тыс. кв. м, что на 19% превышает показатели 2020 года. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем аккаунте в Instagram по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое в пятницу в режиме видео-конференц-связи провел зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

Минстрой России проанализировал динамику строительства жилья и его ввод на душу населения за последние три года - с 2019 по 2021 год. Среди 10 регионов, которые стабильно добиваются успехов и являются лидерами строительной отрасли, - Адыгея. Хуснуллин отметил системную работу регионов - лидеров по жилищному строительству.

"Для нашей республики - это один из результатов выполнения задач президента России по реализации нацпроектов, в том числе "Жилье и городская среда". По данному нацпроекту к 2030 году в Адыгее необходимо ввести 2,745 млн кв. м жилья. В 2021 году в регионе ввели 307 тыс. кв. м жилья. Это - 119% к показателю соответствующего периода предыдущего года", - написал Кумпилов.

По его словам, доведенный показатель по вводу жилья на 2022 год - 310 тыс. кв. м. Власти республики в этом году также намерены перевыполнить план и построить 328 тыс. кв. м жилья. При этом акцент сделают на комплексном развитии территорий, где одновременно с жилищным строительством планируется возведение инфраструктурных и социальных объектов, а также коммерческой недвижимости. Это позволяет придать населенным пунктам современный облик, избавить их от хаотичной застройки, создать комфортные условия для жизни людей.

"Сейчас в республике заключаются договоры на комплексное развитие пяти территорий общей площадью 212 га, где планируется построить 1,417 млн кв. м жилья. Для достижения этой цели мы намерены эффективно использовать все инструменты, предоставляемые федеральным центром, в том числе по программе "Стимул". Такие задачи стоят перед Минстроем республики, муниципалитетами", - уточнил Кумпилов, добавив, что он поручил соответствующим органам власти принять меры по предотвращению нарушений при предоставлении земельных участков под строительство, работать над созданием единого архитектурного облика муниципалитетов, благоустройством территорий, формированием комфортной городской среды.