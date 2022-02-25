"Госуслуги" и "ВКонтакте" стали доступны пользователям при нулевом балансе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" и портал госуслуг доступны пользователям при отрицательном балансе. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Опция "Доступный интернет", благодаря которой даже при отрицательном балансе пользователь может зайти в социальную сеть "ВКонтакте" и на "Госуслуги", заработала у большинства операторов", - говорится в сообщении.

Чтобы подключиться к "Доступному интернету" необходимо зайти в приложение мобильного оператора, выбрать опцию "Доступный интернет", авторизоваться через портал госуслуг и выбрать из списка социально значимых сайтов нужный. При включении данной опции другие сайты доступны не будут, отмечается в сообщении Минцифры.

Пользоваться "Доступным интернетом" можно беспрерывно 24 часа, это время можно продлевать. Отключить услугу можно раньше - точные инструкции зависят от операторов связи, добавили в министерстве.

В настоящее время "Доступный интернет" работает у мобильных операторов "Билайн", МТС, "Мегафон" и Теле2, а также интернет-провайдеров "Ростелеком", "ЭР-Телеком", МГТС и "Акадо". Предполагается, что в дальнейшем все операторы связи, предоставляющие доступ к интернету, подключат эту услугу.

В январе правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко внесла портал госуслуг и социальную сеть "ВКонтакте" в список социально значимых сайтов.