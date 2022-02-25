Экспорт продукции АПК из России с начала года снизился на 12%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Экспорт продукции АПК из РФ с начала 2022 года по 20 февраля снизился на 12% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил $3 млрд 299 млн. Об этом говорится в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

По данным аналитиков, экспорт зерновых снизился на 58%, до $714 млн, масложировой продукции - вырос на 49%, до $948 млн, рыбы и морепродуктов - на 61%, до $637 млн. Поставки мясной и молочной продукции увеличились на 14%, до $138 млн, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 23%, до $374 млн. Экспорт прочей продукции АПК снизился на 18%, до $488 млн.

В структуре экспорта 18,8% поставок пришлось на ЕС, 13,3% - на Турцию, на Китай - 11,9%, на Египет - 8,1%, Южную Корею - 8%, Украину - 3,3%, Узбекистан - 3,2%, Индию и Пакистан - по 2,7%, Азербайджан - 2,2%. По данным на 20 февраля, поставки российской продукции АПК в ЕС выросли на 56% в годовом выражении, до $620 млн, в Турцию экспорт снизился на 28%, до $440 млн, в Китай - на 43%, до $391 млн, в Египет - 35%, до $266 млн. Поставки в Южную Корею возросли на 53%, до $264 млн.