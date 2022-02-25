Россия в условиях санкций будет наращивать торгово-экономические связи со странами Азии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия в условиях внешнего санкционного давления будет наращивать торгово-экономические связи со странами Азии. Ключевой задачей также становится развитие интеграционных процессов в ЕАЭС, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Мы понимаем, что санкционное давление, с которым мы столкнулись, начиная с 2014 года, сейчас усилится. <…> При этом они (санкции - прим. ТАСС) исходят от тех стран, которые уже вводили против нас ограничительные меры. Поэтому будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз - продолжим развивать всестороннюю интеграцию", - сообщили в МЭР.