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Более 40 судов ожидают входа в Азовское море из Керченского пролива

Более 40 судов ожидают входа в Азовское море из Керченского пролива, сообщили в Росморрчефлоте.

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Россия
"Автоваз" не исключил приостановку некоторых линий на заводе в Тольятти 28 февраля
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