Подпавший под санкции ВТБ продолжает работать в штатном режиме

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ, в отношении которого накануне были объявлены санкции, работает в штатном режиме, приложения и интернет-версия "ВТБ онлайн" также доступны для клиентов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения, банкоматы и терминалы банка работают без ограничений, сотрудники оперативно консультируют клиентов по всем возникающим вопросам, а также разрабатывают комплекс мер по защите их интересов", - говорится в сообщении.

Приложение и интернет-версия "ВТБ онлайн" также работают в полном объеме за исключением валютных переводов за рубеж, уточнили в банке. При этом в ВТБ порекомендовали клиентам использовать пластиковые карты банка при оплате покупок в торговых точках, воздержавшись от оплаты через платежные приложения в смартфонах.

"Ситуация в отделениях ВТБ остается стабильной. Банк обеспечен необходимым запасом валюты и готов удовлетворить потребности клиентов в полном объеме. В отдельных случаях мы предлагаем сделать предзаказ на необходимые операции с валютой", - добавили в пресс-службе.

В банке также напомнили, что клиентам доступны операции по всем картам ВТБ на территории России, переводы внутри страны, снятие наличных в офисах и банкоматах. Также в полном объеме доступен обмен валюты.

"Все вклады и накопительные счета доступны без ограничений. Вы можете открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме", - заверили в ВТБ.

О санкциях

24 февраля Великобритания и США объявили о санкциях в отношении ВТБ. Банк добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.