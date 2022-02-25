"Автоваз" 28 февраля может приостановить некоторые линии на заводе в Тольятти

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Автоваз" не исключает возможности приостановки некоторых линий сборки на заводе в Тольятти в понедельник 28 февраля из-за продолжающегося дефицита электрокомпонентов, сообщает пресс-служба компании.

"Возможны приостановки на некоторых сборочных линиях Тольятти только в понедельник 28 марта, это связано со старой темой электронных компонентов, дефицит которых сохраняется во всем мире (блоки абс, контрольные блоки и т.д.). Во вторник работа сборочных линий возобновится в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее президент "Автоваза" Николя Мор заявил, что ситуация с дефицитом электронных компонентов продолжает оставаться сложной для производителя.

"Автоваз" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности "Автоваза" расположены в Тольятти - АО "Автоваз", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске - ООО "Lada Ижевск". За 2021 год "Автоваз" увеличил продажи автомобилей на российском рынке на 2%, до 350,7 тыс. шт. При этом доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей снизилась с 21,5% в 2020 году до 20,9% в 2021 году.