Минсельхоз исключил риски для продовольственной безопасности России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Риски для продовольственной безопасности России исключены, поскольку потребность страны в импортных товарах незначительна. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу климатических условий. При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков. Таким образом, внутренний рынок надежно защищен, а риски для продовольственной безопасности исключены", - отмечается в сообщении.

В Минсельхозе заверили, что Российская Федерация полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия - зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания. Собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значительную часть внутреннего потребления.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в министерстве.