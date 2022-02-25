Лидер ХДС считает, что Германии следует поддержать отключение России от SWIFT

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель перешедшего после победы социал-демократов на выборах в оппозицию Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц полагает, что ФРГ должна поддержать возможное отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в случае внесения Еврокомиссией подобного предложения из-за обострения ситуации вокруг Украины. Такое мнение он высказал в пятницу в эфире радиостанции Deutschlandfunk .

29 января Мерц заявлял, что Европа совершит ошибку и навредит сама себе, если будет стараться отключить РФ от SWIFT.

Мерц пояснил, что консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выступит в поддержку отключения РФ от SWIFT. "Наша позиция ХСС и ХДС, а также парламентской группы ясна - если Еврокомиссия выступит с предложением также использовать SWIFT [в качестве санкции] и исключить Россию, тогда Германия не должна говорить "нет", - отметил лидер ХДС.

При этом он подчеркнул, что отключение России от SWIFT является очень существенной мерой, которая может нанести значительный ущерб международной экономике. "Таким образом, я могу понять решение приостановить [отключение РФ от] SWIFT на данный момент", - подытожил Мерц, заметив, что окончательного решения пока не принято.

В пятницу еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони перед неформальной встречей глав экономических ведомств стран Евросоюза (ЕС) в Париже сообщил, что ЕС продолжит вводить ограничительные меры в отношении России. Что касается отключения России от SWIFT, решение, по его словам, ожидается "в ближайшие дни и недели". 23 февраля Евросоюз ввел новый пакет рестрикций в отношении РФ. Он состоит из четырех блоков: персональные санкции против 351 депутата Госдумы, 27 физических и юридических лиц страны, ограничение доступа государства и правительства к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с Донецкой и Луганской народными республиками.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.