Песков сообщил, что РФ будет принимать ответные меры на санкции Запада

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия будет принимать ответные меры на санкции США и Евросоюза, и при выборе шагов она будет исходить исключительно из собственных интересов. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, ответные меры последуют. Закон взаимности будет здесь, конечно же, действовать", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будет ли Москва принимать меры в ответ на новые санкции США и Европы. Он добавил, что симметричность или асимметричность этих шагов будет зависеть от итогов анализа.

"Еще все эти рестрикции предстоит проанализировать, - пояснил Песков. - И, конечно, в ходе этого анализа главная цель будет - наши собственные интересы. То есть мы будем действовать исключительно исходя из наших собственных интересов".

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин сообщил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничто не угрожает, заверили в ведомстве.

Ряд стран, в том числе западных, в связи с этим объявил о жестких санкциях против России. Рестрикции Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Японии направлены против финансового сектора РФ и на ограничение экспорта высоких технологий. Страны также включили в черные списки политических деятелей, представителей банковской сферы и других граждан России.