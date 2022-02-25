СМИ: Россию оставили без павильона на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Ассоциация глобальных систем мобильных коммуникаций (GSMA) решила оставить Россию без собственного павильона на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress, MWC) в Барселоне. Об этом сообщило в пятницу агентство EFE со ссылкой на организаторов.

Отмечается, что данное решение принято на фоне начала специальной военной операции РФ на Украине. Как говорится в заявлении GSMA, учитывая сложившуюся ситуацию, "на MWC не будет российского павильона".

MWC является одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии, в которой участвуют операторы мобильной связи, продавцы и владельцы контента по всему миру. В текущем году конгресс должен пройти с 28 февраля по 3 марта.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.