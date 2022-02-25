Аксаков: операции по картам Visa и Mastercard в РФ будут осуществляться беспрепятственно

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Операции по картам международных платежных систем Visa и Mastercard на территории РФ будут осуществляться беспрепятственно. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе видеоинтервью "Как Россия готовится к очередному пакету санкций от Евросоюза?".

"Все операции, которые проводят наши граждане на территории России, будут продолжаться без проблем, со всеми системами, любыми международными, в том числе с Visa и Mastercard", - сказал Аксаков.

Он также отметил, что для этого все было сделано после 2014 года. "И это сделано было как раз после 2014 года, когда у ряда банков возникли проблемы по обслуживанию своих клиентов, имеющих карты Visa и Mastercard. После этого была создана НСПК [Национальная система платежных карт], и она успешно работает. В короткий промежуток времени ее создали. И сейчас эта угроза отсутствует. Внутренние взаиморасчеты, а подавляющее большинство пользуется внутри России этими картами, они будут беспрепятственны", - пояснил он.

В отношении того, не лишатся ли граждане возможности покупать товары в зарубежных интернет-магазинах, по словам главы комитета Госдумы, внутренняя система расчетов зарубежных компаний будет настроена таким образом, чтобы не потерять покупателя. "Экономические интересы всегда берут верх. Могут временно возникать проблемы такие, пока я о них не слышал, но это все будет преодолено, поскольку, я уверен, экономический интерес всегда перевесит политические страхи", - добавил Аксаков.

Ранее председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов сообщил ТАСС, что, как утверждается, в нынешнем состоянии российская платежная система является полностью автономной, все транзакции, и даже проходящие по картам Visa и Mastercard, замыкаются внутри России. По словам эксперта, это означает, что независимо от позиции Visa и Mastercard и санкций внутренние транзакции по картам в России будут проходить.

В 2014 году в РФ после того, как международные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт нескольких российских банков, попавших под западные санкции, был реализован проект создания собственной платежной системы, призванной обеспечить безопасность финансовой системы РФ, а российских граждан - надежным инструментом для осуществления платежей. Позднее был принят закон о Национальной системе платежных карт, который обязывает международные платежные системы перевести процессинг на территорию России.