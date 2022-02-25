Маркировка табачных стиков и смесей для кальянов начнется в России с 1 марта

Также согласно документу, обязательное выбытие стиков из оборота через кассы вступает в силу с 15 марта 2022 года, а с 1 октября 2023 года запрещается оборот немаркированной продукции.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ включило табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, а также смеси для кальянов, не содержащие табак, в систему цифровой маркировки "Честный знак". Решение вступит в силу с 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Оператор маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) "Честный знак" привел слова руководителя товарной группы "Табак" Андрея Железнова, который подчеркнул, что и ретейлеры, и производители полностью готовы к выполнению требований, так как уже с 2019 года успешно работают с маркировкой сигарет. Сроки тоже не вызовут у них сложностей, добавил он.

"Как и всегда, перед внедрением система цифровой маркировки была опробована в категории табачных стиков и безтабачных смесей для кальянов в экспериментальном режиме. <…> Благодаря оперативной работе производителей и вовлеченности в процесс розницы и опта, удалось начать насыщение рынка маркированной продукцией еще в прошлом году. В настоящее время на рынке уже присутствуют стики и смеси, защищенные "Честным знаком", - отметил Железнов, чьи слова приводит пресс-служба "Честного знака".

Маркировка табака последовательно вводится в России для сокращения нелегального оборота, сейчас ей уже подлежат сигареты и альтернативная табачная продукция. Также проводится эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них. В систему маркировки в обязательном или пилотном режиме уже входит вся никотиносодержащая продукция, представленная на российском рынке.