Пользователи ВТБ сообщают о сбоях в работе сервиса в России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сбои в работе ВТБ наблюдаются в России в пятницу, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 13:03 мск, был зафиксирован 761 отчет о сбоях в работе банка. 49% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на проблемы перевода средств, 32% - на то, что не могут войти в систему, еще 19% - на мобильный банкинг.
Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
ТАСС направил запрос в пресс-службу ВТБ.
Ранее в пресс-службе Райффайзенбанка сообщили, что клиенты российского банка могут столкнуться со сложностями при использовании приложения кредитной организации, банк работает над устранением проблемы.