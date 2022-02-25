Пользователи ВТБ сообщают о сбоях в работе сервиса в России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сбои в работе ВТБ наблюдаются в России в пятницу, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 13:03 мск, был зафиксирован 761 отчет о сбоях в работе банка. 49% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на проблемы перевода средств, 32% - на то, что не могут войти в систему, еще 19% - на мобильный банкинг.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

ТАСС направил запрос в пресс-службу ВТБ.

Ранее в пресс-службе Райффайзенбанка сообщили, что клиенты российского банка могут столкнуться со сложностями при использовании приложения кредитной организации, банк работает над устранением проблемы.