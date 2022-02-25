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В ВТБ пообещали делать все возможное для минимизации потенциального ущерба от санкций

При этом банк не исключает временных сложностей при перенастройке операционной деятельности

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. ВТБ в ближайшее время будет делать все возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб от введенных санкций. Банк не исключает временных сложностей при перенастройке операционной деятельности, следует из обращения главы ВТБ Андрея Костин клиентам.

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"В 2020 году я говорил, что ВТБ сделает все для максимально возможной поддержки клиентов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Я не бросаю слова на ветер, свое обещание я выполнил. Сегодня я даю вам новую гарантию: в ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать все возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить нашим клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим", - заявил Костин.

Он подчеркнул, что ВТБ знает, что нужно делать, и уже приступил к реализации намеченного плана. "Я не могу полностью исключить сложности, которые могут испытать наши клиенты при перенастройке операционной деятельности банка, однако мы работаем над тем, чтобы пройти их довольно быстро и без потерь", - сказал он.

Костин заверил, что ВТБ направит весь свой многолетний опыт, знания и компетенции, чтобы обеспечить максимально спокойный с учетом возникшей ситуации период нестабильности.

"Российское правительство и Центральный банк уже подтвердили, что окажут необходимую поддержку финансовому сектору. Еще в 2014 году, после первых санкций в отношении российских компаний со стороны западных властей, банковское сообщество России, включая, безусловно, банк ВТБ, разработало детальные планы реагирования на расширение режима ограничений. За минувшие годы мы научились жить и действовать в условиях постоянного санкционного давления", - напомнил Костин.

Глава ВТБ призвал ориентироваться исключительно на проверенную официальную информацию, так как "в кризисные моменты велик риск совершить необдуманное действие, поддавшись на советы "знающих экспертов" и громкие заголовки СМИ".

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РоссияКостин, Андрей Леонидович
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