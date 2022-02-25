Подпавший под санкции банк "Открытие" планирует изменить условия выдачи ипотеки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк "Открытие" после подпадания под санкции продолжает выдавать ипотеку, однако планирует изменить условия по ипотеке, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Открытие" продолжает выдавать ипотечные и другие виды кредитов в обычном режиме. При этом мы внимательно следим за развитием ситуации на рынке и в ближайшее время планируем изменение ценовых условий по ипотеке", - отметили в банке.

В настоящее время банк предлагает ставку на покупку вторичного жилья и новостроек при первоначальном взносе от 10% в размере 9,9%. Возможность оформить ипотеку на сайте банка или в приложении также сохраняется.

Ранее банк заверил, что введенные против него санкции не окажут существенного влияния на деятельность банка и у банка есть все необходимые технологические возможности для бесперебойной работы.

24 февраля США объявили о введении санкций против крупных российских банков и их дочерних компаний, включая банк "Открытие".