Мишустин назначил Мурата Керефова замминистра экономического развития России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Мурата Керефова заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Керефова Мурата Анатольевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.

Мурат Керефов руководил министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в 2012-2014 гг., после чего 4 года возглавлял региональное управление ФНС. С 2018 по 2020 гг. Керефов был первым вице-премьером КБР, а с октября 2020 г. управлял региональным отделением Банка России.