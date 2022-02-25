Муниципальный долг Великого Новгорода за год снизился на 10%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 февраля. /ТАСС/. Муниципальный долг Великого Новгорода по итогам 2021 года снизился на 10% и составил почти 2 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил мэр города Сергей Бусурин, выступая перед депутатами гордумы с отчетом о результатах своей деятельности и работы администрации за прошедший год.

"Муниципальный долг на 1 января 2022 года составил 2,17 млрд рублей, уровень долговой нагрузки стал на 10% ниже по сравнению с прошлым годом. Серьезная поддержка городу была оказана в виде предоставления долгосрочных бюджетных кредитов в объеме 1,4 млрд рублей, предоставленных на замещение долговых обязательства перед кредитными организациями, что позволило снизить расходы на обслуживание муниципального долга и направить высвободившиеся средства на развитие инфраструктуры города", - сказал градоначальник.

Выступая в думе, Бусурин также отметил, что 2021 год Великий Новгород закончил с профицитом, и собственные доходы бюджета превысили плановые значения почти на 7%, составив 2,5 млрд рублей. Также мэр отметил, что средняя заработная плата новгородцев выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а уровень безработицы снизился до уровня допандемийного периода.

Бусурин также отметил, что в 2021 году в Великом Новгороде реализовали восемь инвестиционных проектов на сумму 10 млрд рублей, еще 25 проектов находятся в стадии реализации.

По итогам отчета депутаты думы Великого Новгорода признали работу мэра Сергея Бусурина и администрации города в прошедшем году удовлетворительной. За такую оценку проголосовали 18 депутатов из 26.