Совкомбанк не будет осуществлять переводы через Western Union и "Золотую корону"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Совкомбанк не будет проводить переводы денежных средств через платежные системы Western Union и "Золотая корона". Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Совкомбанка.

"Переводы денежных средств через системы Western Union и "Золотая корона" проводиться не будут", - сказали в пресс-службе банка.

Совкомбанк также сообщил ТАСС, что временно приостанавливает выдачу ипотечных кредитов из-за неопределенности на отечественном рынке.

"Совкомбанк принял решение о приостановлении выдачи ипотечных кредитов в связи с существенной неопределенностью на российском рынке. Банк временно не будет выдавать ипотечные кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также на покупку коммерческой недвижимости. Программы рефинансирования ипотечных кредитов также приостанавливаются", - отметили в пресс-службе банка.

При этом там отметили, что после стабилизации ситуации выдача ипотечных кредитов по этим программам будет возобновлена.

"Для заемщиков банка, уже оформивших ипотечный кредит в Совкомбанке, условия по ипотечным кредитным договорам, в том числе процентная ставка, не меняются", - сказали в банке.

Совкомбанк включен в список банков, на которые наложены блокирующие санкции США. Министерство финансов США в четверг заявило, что вводит санкции против российских банков "Открытие", "Новикомбанка" (опорного банка госкорпорации "Ростех"), Совкомбанка и ряда их дочерних структур.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.