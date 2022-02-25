"Компания имеет достаточную финансовую устойчивость, чтобы выдержать стрессовые колебания на рынках, - сказал он. - Что касается Северной Америки, то мы не рассматриваем никаких сценариев выхода".

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания Evraz не рассматривает сценарий ухода с рынка Северной Америки, где расположен ряд крупных активов сталелитейщика, в связи с текущей геополитической ситуацией. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил президент Evraz Алексей Иванов.

В дивизион Evraz Северная Америка входят шесть производственных предприятий - в Портленде (штат Орегон, США), Пуэбло (штат Колорадо, США), Реджайне (Саскачеван, Канада), Калгари, Камроуз и Ред-Дир (Альберта, Канада), а также 18 перерабатывающих предприятий в Канаде и США.

Компания является лидером по производству рельсов в Северной Америке, а также крупнейшим производителем труб большого диаметра и ведущим производителем листовой стали.

Планы по вторичному листингу на Московской бирже

По словам вице-президента Evraz по финансам Николая Иванова, компания, акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже, может провести вторичный листинг на Московской бирже в 2022 году.

"Что касается листинга на Московской фондовой бирже, то, как я говорил на дне инвестора в ноябре, такие планы у нас сохраняются, будем над этим работать, - отметил Иванов. - Мы ждали момента, когда будет больше уверенности с выделением нашего угольного бизнеса. Сейчас, когда появился достаточно высокий уровень уверенности, мы, наверное, приступим к вторичному листингу. У нас нет точных планов, возможно, это произойдет в этом году".

О возможности делистинга с Лондонской фондовой биржи

При этом, как сообщил Николай Иванов, Evraz не планирует делистинг с Лондонской фондовой биржи в связи с текущей геополитической ситуацией.

"Никаких планов по делистингу с Лондонской биржи у нас нет, мы не рассматриваем такие варианты", - сказал Иванов, отвечая на соответствующий вопрос.

О компании

Evraz получил премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже в 2011 году, является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.

Роман Абрамович владеет 28,64% голосующих акций Evraz, Александр Абрамов - 19,32%, Александр Фролов - 9,65%. Геннадию Козловому принадлежат 5,74% голосующих акций компании, Максим Воробьев является держателем 3,01% голосующих акций.